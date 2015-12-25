محافظ الجيزة: جمع 6 آلاف طن قمامة يوميا من الأحياء

كشف محافظ الجيزة خالد زكريا العادلي أن إجمالى القمامة التي تقوم المحافظة بنقلها يومياً من أحياء المحافظة تبلغ 6 آلاف طن، يتم نقلها إلى المقالب العمومية بشبرامنت، لافتاً إلى أن إنشاء محطتين لـ “المناولة” بالوراق والهرم ساعد كثيراً على سرعة الإنتقال وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح المحافظ – في تصريح اليوم – أن أجهزة المحافظة قامت اليوم بتنفيذ حملة نظافة مكثفة استهدفت شارع الأقصر بإمبابة تم خلالها رفع نحو 250 طن مخلفات وقمامة، حيث يعد الشارع أحد أهم الشوارع كثيفة السكان بمنطقة إمبابة وتحظى هذه الشوارع باهتمام خاص من أجهزة المحافظة لكثرة المخلفات التى يتم نقلها منها .

ولفت إلى أن الحملات على الشوارع شملت رفع القمامة والمخلفات ودهان البلدورات وتجريد وكنس الشوارع بالإضافة إلى قيام حى شمال الجيزة بإصلاح المناطق المعيبة والنقرات من نهر الطريق وإصلاح أعمدة الإنارة

وأضاف أنه تم الدفع بفرق من عمال النظافة و4 سيارة نصف نقل وسيارتي نقل كبير وأخريين رش مياه ولوادر، كما تم تجريد ورفع المخلفات من الشوارع وتم توزيع فرق أخرى لغسيل بلاط الأرصفة وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء.

قاد الحملة اللواء علاء الهراس نائب المحافظ وعزت الخرصة رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ومنير أنور رئيس حى شمال الجيزة.

وقال نائب المحافظ إن الحملات مستمرة طوال الأيام المقبلة على الشوارع الرئيسية والفرعية ولن تقتصر على الشوارع المشار لها بل ستشمل العديد من الشوارع الهامة بحى شمال كشوارع القومية والوحدة والبوهي.

> وأوضح رئيس حى شمال أن الحملة قامت برفع الإشغالات من الشارع ورفع السيارات المتهالكة وتجريد جانبى الشارع.

من جانبه، أكد عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة أنه تم الدفع بسيارة الكنس الآلى وفرق عمال الحدائق ومعهم سيارة محملة بالأشجار لزراعة أحواض الجزيرة الوسطى بشارع الأقصر بالإضافة إلى فرق للدهانات.

أ ش أ