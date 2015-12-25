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حمدي زكي: أتمنى الحصول على ثقة بيسيرو والاشتراك أمام دجلة

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حمدي زكي: أتمنى الحصول على ثقة بيسيرو والاشتراك أمام دجلة حمدي زكي: أتمنى الحصول على ثقة بيسيرو والاشتراك أمام دجلة

يتمنى محمد حمدي زكي مهاجم النادي الأهلي الحصول على ثقة المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو وأن ينضم لقائمة لقاء وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة وادي دجلة يوم السبت في ملعب الدفاع الجوي في عاشر جولات الدوري المصري.

ولم يشترك حمدي زكي مع الأهلي في الموسم الجاري في أي مباراة حتى الآن بسبب الإصابة في عضلة السمانة وذلك عقب بعد اشتراكه في لقاء الزمالك في نهائي كأس .

وتحدث لاعب الأهلي قائلا:"أنا جاهز للاشتراك أمام وادي دجلة بعد شفائي من الإصابة بشكل كامل".

وأكمل"أتمنى الحصول على ثقة بيسيرو وأتواجد في قائمة الفريق للقاء دجلة".

ويدخل الأهلي المباراة في أعقاب انتصاره على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

فيما يخوضها وادي دجلة بعد الهزيمة بهدفين دون رد أمام سموحة.

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