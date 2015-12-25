الأهلي يرد على.. طلب بيسيرو ضم مهاجم جديد.. ورحيل أنطوي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا صحة للأنباء التي ترددت حول طلب المدير الفني جوزيه بيسيرو التعاقد مع مهاجم جديد في يناير المقبل.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت حول رغبة بيسيرو في ضم مهاجم جديد لصفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث عبد الحفيظ يوم الجمعة قائلا:"لا صحة لكل تلك الأنباء مطلقا".

وأضاف"بيسيرو لم يفتح ملف التعاقدات الجديدة حتى الآن ولم يستقر حتى على المراكز التي

تحتاج إلى تدعيم".

وأردف"الجهاز الفني يثق في كل لاعبي الفريق وقدرتهم على قيادتنا بشكل جيد في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وبسؤاله عن حقيقة طلب جون أنطوي مهاجم الفريق عقد جلسة مع بيسيرو لمعرفة أسباب ابتعاده عن المشاركة في المباريات علق"لا لم يحدث".

وأكمل"كل الأنباء التي أشارت إلى أن أنطوي يرغب في عقد جلسة مع بيسيرو أو طلب الرحيل لم يحدث".

وأوضح"الفريق لم يلعب إلا عدد قليل من المباريات ومازال الموسم في بدايته".

ولم يشترك جون أنطوي مع الأهلي في أي مباراة منذ استئناف الدوري بعد فترة توقف التي خاض الفريق خلالها معسكرا خارجيا في الإمارات.