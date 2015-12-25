أسوان يجدد طلب استعارة بامبو من الأهلي

جدد نادي أسوان رغبته في الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب الأهلي عن طريق الإعارة لنهاية الموسم .

ووفقاً لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، فقد تلقى اتصالات من جانب المسؤولين في أسوان لاستعارة اللاعب العائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة .

وكان بامبو قد عانى من الإصابة قبل فترة القيد الثانية في الموسم الماضي، وخرج من قائمة الأهلي لكن مع اتفاق على استكمال عقده مع القلعة الحمراء.

وفي تلك الفترة تعاقد الأهلي مع عدد من اللاعبين في مركز صانع الألعاب مثل مؤمن زكريا وأحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي.

لكن الشيخ وزكي لم يشارك أي منهما حتى الآن مع الأهلي في الموسم الجاري من الدوري المصري.

فهل يعول الأهلي على بامبو بعد تعافيه، أم يتركه يخرج معارا لاسترداد ثقته بنفسه بعيدا عن ضغوط اللعب بالقميص الأحمر؟

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي جوزه بيسيرو مصير بامبو خاصة أنه سبق للنادي رفع اسمه من القائمة، وهو ما يستدعي إعادة قيده قبل إعارته .