أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الأهلي: مواجهة دجلة صعبة.. ولا يوجد مكان محجوز لأحد في التشكيل

Google+ Print
مدرب الأهلي: مواجهة دجلة صعبة.. ولا يوجد مكان محجوز لأحد في التشكيل مدرب الأهلي: مواجهة دجلة صعبة.. ولا يوجد مكان محجوز لأحد في التشكيل

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام للأهلي أن مواجهة وادي دجلة السبت صعبة مقارنة بلقاء حرس الحدود الذي حسمه الفريق 3-صفر الثلاثاء الماضي.

ويحل الأهلي ضيفا على دجلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز وتحدث عظيمة للصحفيين عن تشكيل الفريق قبل المواجهة.

وقال عظيمة:"دجلة فريق قوي، مواجهته تختلف عن الحدود لاختلاف ظروفهما وترتيبهما في الدوري".

وأضاف "جوزيه بيسيرو استقر على تشكيل الأهلي بنسبة تصل إلى 95%، التغييرات القادمة في الفريق ستكون محدودة للغاية".

وأتم "قد نضطر إلى تغيير التشكيل نظرا للإيقافات أو الإصابات وفي نفس الوقت لا يوجد مكان محجوز لأحد في التشكيل، فالفيصل على هو مستوى اللاعب ومدى اجتهاده في التدريبات والمباريات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع