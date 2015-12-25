مدرب الأهلي: مواجهة دجلة صعبة.. ولا يوجد مكان محجوز لأحد في التشكيل

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام للأهلي أن مواجهة وادي دجلة السبت صعبة مقارنة بلقاء حرس الحدود الذي حسمه الفريق 3-صفر الثلاثاء الماضي.

ويحل الأهلي ضيفا على دجلة في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز وتحدث عظيمة للصحفيين عن تشكيل الفريق قبل المواجهة.

وقال عظيمة:"دجلة فريق قوي، مواجهته تختلف عن الحدود لاختلاف ظروفهما وترتيبهما في الدوري".

وأضاف "جوزيه بيسيرو استقر على تشكيل الأهلي بنسبة تصل إلى 95%، التغييرات القادمة في الفريق ستكون محدودة للغاية".

وأتم "قد نضطر إلى تغيير التشكيل نظرا للإيقافات أو الإصابات وفي نفس الوقت لا يوجد مكان محجوز لأحد في التشكيل، فالفيصل على هو مستوى اللاعب ومدى اجتهاده في التدريبات والمباريات".