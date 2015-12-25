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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لن أعمل مع أي مدير فني جديد.. سأرحل بعد لقاء إنبي

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لن أعمل مع أي مدير فني جديد.. سأرحل بعد لقاء إنبي مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لن أعمل مع أي مدير فني جديد.. سأرحل بعد لقاء إنبي

أكد أشرف خضر المدير الفني المؤقت للإسماعيلي أنه سيرحل عقب لقاء إنبي المقبل في الدوري لرفع الحرج عن الإدارة التي تحاول التعاقد مع مدرب جديد.

ويبحث الإسماعيلي عن مدير فني جديد يقود دفة الفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي استقال بعد خلافات مع قائد الفريق حسني عبد ربه.

ويستعد الدراويش لملاقاة إنبي في عاشر الجولة الـ11 من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وتحدث أشرف خضر مع FilGoal.com قائلا:"لن أعمل مع أي مدير فني جديد يتم التعاقد معه في الفترة المقبلة وسأرحل عقب لقاء إنبي".

وعن سبب اتخاذه ذلك القرار أوضح"أحاول رفع الحرج عن الإدارة التي كلما تحاول الاتفاق مع مدرب جديد يطلب جهاز فني معاون يحدده هو".

وأكمل"الإدارة ترفض لتمسكها بي لذلك أرى أن رحيلي سيكون أمرا جيدا لرفع الحرج عنهم".

وبسؤاله عن من يتحمل مسؤولية الهزيمة بأربعة أهداف لهدف أمام المقاصة قبل عدة

أيام أجاب"لا يتحملها أي شخص".

وبرر"لقد كانت هناك العديد من الأحداث التي أثرت على اللاعبين لذلك أرفض أن أحمل مسؤولية الهزيمة لأي شخص".

وأتم"أتمنى المساندة من الإدارة والجماهير أمام إنبي، وألا يتم تقييمي كمدير فني غير جيد من لقاء المقاصة لأنني لا أتحمل مسؤولية ما حدث فيها أيضا".

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