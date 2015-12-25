رقيب شرطة يقتل شقيق زوجته بسلاحه الميري بالدقهلية

شهدت قرية طوخ الأقلام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، جريمة، قتل بشعة، حيث أطلق رقيب شرطة أعيرة نارية على شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية، فأرادة قتيلا.



تلقى اللواء عاصم حمزة، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز السنبلاوي، بورود بلاغ بإطلاق رقيب شرطة مقيم بالقرية النار على شقيق زوجته بإحدى المقاهي وأراده جثة هامدة.

انتقل المقدم محمد جمال طمان، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، الى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاداة بين، (جودة المتولى سعد - 35 سنة- رقيب شرطة بقسم شرطة الجمالية) و(محمد أحمد الديدامونى - 34عاما - فلاح) ويقيمان بقرية طوخ الأقلام، حيث التقيا بإحدى مقاهى القرية ونشبت بينهما مشادة، قام على آثرها رقيب الشرطة بإطلاق 4 أعيرة صوب شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما فأرادة قتيلا.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، حيث اعترف بإرتكاب الواقعة باستخدام سلاحه الميري، ونقل جثمان القتيل الى مستشفى السنبلاوين المركزى.

وتحرر المحضر رقم 20/122 احوال لسنة 2015 بمركز شرطة السنبلاوين، وعرض المتهم على النيابة العامة التى بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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