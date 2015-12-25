مد فترة إقامة معرض المنتجات الغذائية المخفضة‎ بأسيوط حتى نهاية ديسمبر

أعلن مدير الصندوق الاجتماعي بأسيوط، رميح عبد الحسيب، عن موافقة محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، على مد فترة معرض المنتجات الغذائية والزراعية، ضمن مشروع تحسين الدخل والاقتصاد الريفي الممول من بنك التنمية الأفريقي، والمقام بنادي “الواى” حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري .

وقال عبد الحسيب، في تصريحات صحفيه له اليوم الجمعة: إن “القرار يأتي استجابة لطلبات العارضين ونظرا للإقبال المتزايد الذي يشهده المعرض من الجمهور، مؤكدا دعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمعارض والأسواق بمختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وسد احتياجات الأسر خلال مواسم الأعياد والاحتفالات”.

وأوضح أن أقسام المعرض تضمنت الخضروات المتنوعة والرمان ومنتجات عسل النحل والألبان والتمور بأنواعها وأقسام المأكولات المنزلية نصف جاهزة من إنتاج بعض الجمعيات الأهلية ومنتجات خان الخليلي والمنتجات الفخارية والمشغولات اليدوية وأقسام السلع الغذائية المخفضة، مشيدًا بالمشروعات التي يمولها بنك التنمية الأفريقي ضمن مشروع تحسين الدخل والاقتصاد الريفي، والذي ينفذ خلال 4 سنوات في 4 محافظات هي “سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف” بالتعاون مع الصندوق والجمعيات الشريكة.