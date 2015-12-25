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السيطرة على حريق نشب بــ 700 فلنكة سكه حديد مخزنة فى سوهاج

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السيطرة على حريق نشب بــ 700 فلنكة سكه حديد مخزنة فى سوهاج السيطرة على حريق نشب بــ 700 فلنكة سكه حديد مخزنة فى سوهاج
سيطر رجال الحماية المدنية بسوهاج ،برئاسة العميد علاء الدين السعيد ،على حريق نشب فى بعض الفلنكات المخزنة ‏بين محطتى برديس والبلينا دون خسائر الأرواح أو تأثر حركة القطارات .

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لاغا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق فى فلنكات السكك الحديدية السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية.

تبين من تحريات العميد خالد الشاذلى ،مدير المباحث الجنائية ،والعقيد صلاح أبوالقاسم ،وكيل فرع الأمن العام ،الرائد محمد أبوالعطا ،رئيس مباحث البلينا - بالتنسيق مع قسم شرطة ‏النقل والمواصلات - نشوب الحريق بعدد من الفلنكات المخزنة " ناتج تجديدات " بموقع الشركة ‏الإيطالية ويرجح أن يكون سببه الحريق مصدري حرارى من مقلب قمامة بالجهة المقابلة لمكان التخزين، وإنحصرت التلفيات فـي إحتراق حوالي "700" فلنكه ‏عبارة عن مخلفات مباعه لأحد المقاولين ،لم ينتج عن ذلك تأثر حركة القطارات. .. تحرر المحضر رقم 7226 إداري المركز لسنة 2015 وباشرت النيابة ‏التحقيق.

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مصر 365