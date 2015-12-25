الزمالك يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته الإفريقية

حدد الزمالك ثلاثة ملاعب من أجل استضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا في موسمه الجديد الذي يشترك فيه الفريق الأبيض بدءا من دور الـ32.

وحدد الجهاز الفني للفرسان ملاعب بتروسبورت والقاهرة وبرج العرب التي يرغب في أن تستضيف مبارياته طوال مشواره في البطولة الإفريقية.

ويبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 بملاقاة الفائز من نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني في شهر مارس المقبل.

يذكر أن الزمالك خاض كل مبارياته في الموسم الماضي من الكونفدرالية على ملعب بتروسبورت.

ويلعب بطل الثنائية المحلية في مصر الموسم الماضي كل مبارياته في الدوري حاليا بملعب بتروسبورت أيضا.

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