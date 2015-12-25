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إنفوجرافيك في الجول – عقود الرعاية.. ليبرون جيمس تاريخي.. وميسي يتفوق على رونالدو

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إنفوجرافيك في الجول – عقود الرعاية.. ليبرون جيمس تاريخي.. وميسي يتفوق على رونالدو إنفوجرافيك في الجول – عقود الرعاية.. ليبرون جيمس تاريخي.. وميسي يتفوق على رونالدو

بعد توقيع نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس الملقب بالملك عقد رعاية مع شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية الشهيرة "نايكي" يعتبر هو الأغلى في تاريخ عقود الرعاية في كل الرياضات بقيمة 500 مليون دولار أي ما يعادل 333 مليون جنيه إسترليني.

ويستعرض FilGoal.com في إنفوجرافيك أغلى عقود لرعاية اللاعبين في كل الرياضات على مستوى العالم.

وتسيطر شركتا نايكي وأديداس على 14 من أصل 15 عقد رعاية هم الأكبر في تاريخ الرياضة بشكل عام.

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