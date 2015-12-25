بالفيديو..مصالحة خالد صلاح وموسى تنتهى بتنازل مرتضى عن بلاغاته ضد الصحفيين

أسفرت مصالحة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والإعلامى أحمد موسى عن تنازل المستشار مرتضىى منصور رئيس نادى الزمالك عن كافة البلاغات التى قدمها ضد بعض الصحف والصحفيين فى الفترة الأخيرة ، لتكون مبادرة رئيس نادى الزمالك أولى ثمار المصالحة بين خالد صلاح وأحمد موسى.>وكان المستشار مرتضى منصور قد استضاف فى حفل عشاء كبير بمنزله، جلسة صلح واسعة بين الكاتب الصحفى خالد صلاح ، والإعلامى أحمد موسى، بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والنائب مصطفى بكرى والنائب الدكتور توفيق عكاشة والنائب والإعلامى عبد الرحيم على والنائب أحمد مرتضى منصور ، وخلال اللقاء أعلن المستشار مرتضى منصور أنه سيتوجه غدا السبت إلى مقر النيابة العامة للتنازل عن كافة البلاغات التى تقدم بها فى الفترة الأخيرة ضد عدد من الزملاء الصحفيين .

وتأتى مبادرة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، تطبيقاً واضحاً وسريعاً لدعوته التى طرحها خلال جلسة المصالحة ، والتى أكد فيها ضرورة اتحاد جميع أنصار وإعلاميى ومحبى ثورة 30 يوينو ، وعدم الانجرار فى مشاحنات أو صراعات جانبية تحرفنا عن الاتجاه العام لدعم الوطن فى المرحلة الحرجة التى نمر بها جميعا.

بالفيديو والصور.. جلسة صلح واسعة بين خالد صلاح وأحمد موسى بمنزل المستشار مرتضى منصور..أبو هشيمة وعبد الرحيم على وعكاشة ومصطفى بكرى وأحمد مرتضى حضروا اللقاء وأكدوا: مصر تحتاج تكاتف إعلاميى 30 يونيو