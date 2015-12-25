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ضبط متسول بحوزته أكثر من مليون جنيه بمحطة سكك حديد الأقصر

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ضبط متسول بحوزته أكثر من مليون جنيه بمحطة سكك حديد الأقصر ضبط متسول بحوزته أكثر من مليون جنيه بمحطة سكك حديد الأقصر
تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر من ضبط شخص هارب من تنفيذ أحكام أثناء وجوده بمحطة سكة حديد الأقصر يقوم بارتكاب أعمال التسول واستجداء جمهور الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى قدره مليون و240 ألفا و75 جنيها عملات ورقية مختلفة.

وبمواجهة المتهم ويدعى "شريف.م.أ" مواليد 1975- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، ولا يحمل إثبات شخصية، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة والمبلغ المالى من حصيلة تسوله من جمهور الركاب، وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتى سرقة وتسول.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365