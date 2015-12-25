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مصرع 3 وإصابة 11 فى حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى بالمنيا

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مصرع 3 وإصابة 11 فى حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى بالمنيا مصرع 3 وإصابة 11 فى حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى بالمنيا
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بمركز ملوى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائي، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز ملوى.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من " جنايني . م "، 45 سنة، و" "عفاف .ص "، 45 سنة، ومجهول الاسم، بينما أصيب كل من " محمد .ع "، 20 سنة و"أحمد . ف " 19 سنة، و" حسن .ص "، 65 سنة، و" سالي . ن " 42 سنة، و" عزام .خ " ، 42 سنة، و" ففيان . ف "، 35 سنة، و" محمود . ع "، 40 سنة، و" ولد .ن " 45 سنة وابنته " نورهان " 3 سنوات، و"ياسين .ش " 24 سنة، و" يوسف .ك "، 37 سنة.

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بملوى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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مصر 365