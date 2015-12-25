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صور| فى ذكرى مرور 50 عاما.. وزير الدفاع يشهد مراسم الاحتفال بإنشاء المستشفى العسكري بالمعادي

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وزير الدفاع يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء المستشفى العسكري بالمعادي

وزير الدفاع يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء المستشفى العسكري بالمعادي

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الإحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء مستشفى القوات المسلحة بالمعادى ، والتى ساهمت على مدار الـ50 عاماً الماضية فى تقديم خدمة طببية متميزة للعسكريين والمدنيين على السواء .

بدأت مراسم الإحتفال بكلمة للواء أركان حرب عبد المرضى عبد السلام رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، أكد فيها حرص القيادة العامة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى .

وألقى اللواء طبيب محمود الهلالى مدير المجمع الطبى بالمعادى، كلمة أشار فيها إلى أن المستشفى منذ إنشاها تتمتع بسمعة طبية عالمية جعلتها فى مقدمة الصروح الطبية فى والقارة الأفريقية بما تضمه من خبرات طبية وأطقم تمريضية مؤهلة على أعلى المستويات العلمية والتكنولوجية .

وزير الدفاع يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء المستشفى العسكري بالمعادي

وزير الدفاع يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء المستشفى العسكري بالمعادي

وشاهد القائد العام فيلما تسجيلياً تناول تاريخ ومراحل إنشاء المستشفى وتطور الإمكانات والقدرات الطبية بها .
> وأكد الفريق أول صدقى صبحى حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها الطبية والعسكرية فى كافة المجالات والإهتمام بالمنظومة الطبية والعلاجية بكافة محافظات الجمهورية وتزويدها بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات والكوادر الطبية لتضاهى أرقى المستويات العالمية .

وقام القائد العام بتكريم قدامى قادة ومديرى مستشفى المعادى العسكرى تقديراً لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص فى خدمة الوطن وتخفيف آلام المرضى أثناء توليهم المسؤلية ، كما تفقد عدد من الأقسام الطبية التى تم تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية .

حضر مراسم الإحتفال وزيرا الصحة والتعليم العالى وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى مستشفى المعادى العسكرى وعدد من الأطباء وأطقم التمريض بمستشفى المعادى وطلبة كلية الطب العسكرى وكليات الطب.

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