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إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد‎

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إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد‎ إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد‎

صرح المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس ستنشئ خلال 15 يوما من الآن منفذًا لبيع السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

 وقال عباس، في تصريحات اليوم، إن المنفذ سيقام أمام منطقة المثلث بمدينة باريس، علي مساحة 12 متر مربع بتكلفة اجمالية 25 ألف جنيه شاملة تكاليف الاقامة والتجهيز بمبردات، وثلاجات لحفظ اللحوم؛ لعرض السلع الغذائية لمواطني واحة باريس بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية، بالتعاون مع منافذ الجيش والتموين.

وأضاف، أنه سيتم طرح السلع الغذائية بجميع أنواعها بما فيها اللحوم المبردة والدواجن والأسماك والخضروات، من خلال المنفذ مع تسيير منافذ متنقلة؛ لخدمة أهالي القري البعيدة والنائية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية بمركز باريس .

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