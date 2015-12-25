"مرور الإسكندرية" يضبط سيارات مبلغ بسرقتها وموقف عشوائى بالعوايد

وقام ضباط قسم مباحث المرور بحملة مرورية بدوائر أقسام المدينة أسفرت عن ضبط كل من " سامح. ص " -38 سنة حاصل على دبلوم فنى صناعى مقيم دائرة قسم محرم بك، أثناء قيادته السيارة 5427 مصر بحوزته رخصة تسيير منسوب صدورها لإدارة مرور الإسكندرية "مزورة " وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى قسم الهرم – بأمن الجيزة عن بلاغ " محمد .ع " بتاريخ 7/12/2012 م وأصل لوحاتها رقم 147 مصر.
>كما تم ضبط " أحمد .ق " -25 سنة حاصل على دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه أثناء قيادته السيارة 7834 مصر المبلغ بسرقتها فى مركز دمنهور - محافظة البحيرة عن بلاغ " محمد. ا" بتاريخ 21/4/2013 م وأصل لوحاتها رقم 2516 مصر .
كما تم ضبط " إبراهيم . ف" - 52 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه أثناء قيادته السيارة ملاكى كفر الشيخ المبلغ بسرقتها فى قسم مينا البصل عن بلاغ محمد ف ح بتاريخ 25/12/2012-واصل لوحاتها رقم 5172 مصر ، و السيارة رقم 8571 مصر بمنطقة العجمى بداخلها رخصة تسيير باسم " إبراهيم .م " المقيم دائرة أول المنتزه منسوب صدورها لإدارة مرور الاسكندرية " مزوره " والسيارة مبلغ بسرقتها فى قسم شرطة البساتين عن بلاغ / محمود ا ع بتاريخ 11/2/2013م وأصل لوحاتها رقم 572 مصر .
>كما تم ضبط " عماد. ا ع -32 عاطل " له معلومات جنائية مسجلة "مقيم دائرة قسم أول المنتزه لقيامه بإنشاء موقف عشوائى أسفل كوبرى العوايد دائرة قسم ثان الرمل دون ترخيص من الجهات المختصة،
> كما قام ضباط قسم مباحث المرور بحمله بالتنسيق مع وزارة الصحة بدائرة قسم شرطة مينا البصل وتم فحص عدد من قائدي السيارات وإجراء التحاليل الفورية لهم أسفرت عن ضبط عدد " 7 " حالات إيجابية أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة .