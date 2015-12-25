"مرور الإسكندرية" يضبط سيارات مبلغ بسرقتها وموقف عشوائى بالعوايد

نجحت مباحث مرور الإسكندرية برئاسة اللواء عصمت الأشقر فى ضبط عدد من الخارجين على القانون فى حملة استهدفت مخالفات المرور، وتم ضبط سيارات مبلغ بسرقتها وفض مواقف عشوائية.

وقام ضباط قسم مباحث المرور بحملة مرورية بدوائر أقسام المدينة أسفرت عن ضبط كل من " سامح. ص " -38 سنة حاصل على دبلوم فنى صناعى مقيم دائرة قسم محرم بك، أثناء قيادته السيارة 5427 مصر بحوزته رخصة تسيير منسوب صدورها لإدارة مرور الإسكندرية "مزورة " وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى قسم الهرم – بأمن الجيزة عن بلاغ " محمد .ع " بتاريخ 7/12/2012 م وأصل لوحاتها رقم 147 مصر.

>كما تم ضبط " أحمد .ق " -25 سنة حاصل على دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه أثناء قيادته السيارة 7834 مصر المبلغ بسرقتها فى مركز دمنهور - محافظة البحيرة عن بلاغ " محمد. ا" بتاريخ 21/4/2013 م وأصل لوحاتها رقم 2516 مصر .

كما تم ضبط " إبراهيم . ف" - 52 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه أثناء قيادته السيارة ملاكى كفر الشيخ المبلغ بسرقتها فى قسم مينا البصل عن بلاغ محمد ف ح بتاريخ 25/12/2012-واصل لوحاتها رقم 5172 مصر ، و السيارة رقم 8571 مصر بمنطقة العجمى بداخلها رخصة تسيير باسم " إبراهيم .م " المقيم دائرة أول المنتزه منسوب صدورها لإدارة مرور الاسكندرية " مزوره " والسيارة مبلغ بسرقتها فى قسم شرطة البساتين عن بلاغ / محمود ا ع بتاريخ 11/2/2013م وأصل لوحاتها رقم 572 مصر .

>كما تم ضبط " عماد. ا ع -32 عاطل " له معلومات جنائية مسجلة "مقيم دائرة قسم أول المنتزه لقيامه بإنشاء موقف عشوائى أسفل كوبرى العوايد دائرة قسم ثان الرمل دون ترخيص من الجهات المختصة،

> كما قام ضباط قسم مباحث المرور بحمله بالتنسيق مع وزارة الصحة بدائرة قسم شرطة مينا البصل وتم فحص عدد من قائدي السيارات وإجراء التحاليل الفورية لهم أسفرت عن ضبط عدد " 7 " حالات إيجابية أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة .