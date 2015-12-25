محافظ المنوفية يحيل نواب رئيس مدينة تلا للنيابة الإدارية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إحالة نواب رئيس مجلس مدينة تلا ومدير الإدارة الهندسية ورؤساء أقسام التراخيص ومدير الحملة الميكانيكية للنيابة الإدارية؛ لمخالفتهم للتوجيهات الصادرة لهم بالتعاون مع الشرطة بتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ قرارات وأحكام الإزالة.

جاء قرار محافظ المنوفية بناء على التقرير المقدم من مديرية الأمن بعدم توافر المعدات اللازمة للتنفيذ وعدم معرفة المهندسين المشاركين فى التنفيذ للمواقع الصادر ضدها قرارات الإزالة وعددها 23 موقعا، مما أدى إلى تعذر التنفيذ فى 20 موقعا منها.

وشدد المحافظ على أن تطبيق القانون على كافة المواطنين من أولى اهتماماته، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن هيبة الدولة وسيادة القانون لابد أن تسود، وأن يلتزم الجميع بواجباته فى إطار منظومة متكاملة لخدمة الوطن.