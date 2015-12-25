أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"محو الأمية" بمطروح: نسبة النجاح بدورة أكتوبر 84% ونستكمل الاختبارات

Google+ Print
"محو الأمية" بمطروح: نسبة النجاح بدورة أكتوبر 84% ونستكمل الاختبارات "محو الأمية" بمطروح: نسبة النجاح بدورة أكتوبر 84% ونستكمل الاختبارات
صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على نتيجة امتحان محو الأمية لأبناء مطروح، خلال الدورة التعليمية لشهر أكتوبر 2015، بنسبة نجاح 84%، كما أنه تم تحقيق 105% من المستهدف خلال هذه الفترة.

صرح بذلك عادل مسلم مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، وأشار إلى أنه سيتم إجراء امتحان فورى لراغبى محو أميتهم بمدينة الحمام، وذلك بمدرسة الصديق أبو بكر يوم الاثنين المقبل الساعة 12 ظهرا، واختبارات لراغبى محو الأمية بمدينة الضبعة يوم الأربعاء المقبل بمدرسة عبد الله بن مسعود.

وأكد عادل مسلم أن فرع الهيئة بمطروح يقدم جميع الخدمات التعليمية وتسليم شهادات محو الأمية وجميع إجراءات الامتحان مجانًا، وذلك بعد تقديم بطاقة الرقم القومى فقط وصورتها، مع إمكانية الاستفسار عن أى تساؤلات أو توضيحات خاصة بمحو الأمية بمطروح من خلال الاتصال بفرع محو الأمية على رقم 4931902 .

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على أهمية دور المجتمع المحلى ووسائل الإعلام والدعوة الدينية فى تحفيز وتشجيع الأهالى لمحو أميتهم بما يواكب النهضة التنموية والتعليمية التى تشهدها مطروح، ويحقق الصالح العام لهم ولأسرهم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365