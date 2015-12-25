محافظ المنوفية يغلق 5 خمسة مزارع دواجن مخالفة

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إغلاق 5 خمسة مزارع دواجن مخالفة ثلاثة شهور بأنحاء مركز شبين الكوم، بعد أن تبين لفرق البحث والمتابعة من الطب البيطرى والصحة والزراعة عدم التزامها باشتراطات السلامة والوقاية ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وقال بيان المحافظة اليوم، أن المزارع المخالفة لم تلتزم بسحب عينات ما قبل البيع لاثبات أن المزارع خالية من مرض انفلوانزا الطيور، ولم تحصل على التصاريح واللوائح المنظمة لتداول الطيور الحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على تفعيل التعاون المثمر بين مديرية الطب البيطري وشرطة المرافق لتشديد الكمائن لمراقبة السيارات الناقلة للطيور، واتخاذ الإجراءات الفورية وتوقيع العقاب الرادع مع المخالفين.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار رفع حالة الطوارئ، والتنسيق الكامل بين كل الأجهزة المعنية للعمل معًا من أجل الحد من انتشار المرض، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير الأمصال بجميع مستشفيات المحافظة مع تفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة على الأسواق.