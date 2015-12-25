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جيرو: اللعب في الدرجة الثانية جعلنى أقوى حاليا

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جيرو: اللعب في الدرجة الثانية جعلنى أقوى حاليا جيرو: اللعب في الدرجة الثانية جعلنى أقوى حاليا

يرى أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال أن الخبرات التي اكتسبها بسبب اللعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا جعله أقوى وأفاده كثيرا خلال مسيرته.

ويعيش جيرو فترة من التألق رفقة المدفعجية بعدما سجل ستة أهداف في كل البطولات في آخر أربع مباريات شارك فيها.

وشارك جيرو مع جرينوبل وإستريس وتورز في الدرجة الثانية والثالثة في فرنسا قبل أن ينضم لمونبيلييه حيث توج بالدوري الفرنسي لينتقل لأرسنال في النهاية.

وتحدث المهاجم الفرنسي مع موقع أرسنال الرسمي قائلا:"أعتقد إنني أصبحت أقوى لأن بداية مسيرتي كانت ستختلف لو كنت لعبت مع مارسيليا أو باريس سان جيرمان أو ليون".

وأوضح"عندما تواجه العديد من الصعوبات فهذا يساعدك في المستقبل كثيرا ويجعلك أقوى وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية".

وشدد جيرو على أنه لا يرغب في التوقف ويهدف لمواصلة تطوير مستواه وبذل كل ما لديه لصالح فريقه.

وأتم"هناك مقولة فرنسية تعني أن الطريق للنجاح ليس له نهاية، يجب علي أن أثبت ذاتي لنفسي وللجميع دائما وأن أؤكد إنني أستطيع تقديم الأفضل".

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