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لأول مرة.. مصر تستقبل العام الجديد بمهرجان أمام الأهرامات ليلة رأس السنة

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لأول مرة.. مصر تستقبل العام الجديد بمهرجان أمام الأهرامات ليلة رأس السنة لأول مرة.. مصر تستقبل العام الجديد بمهرجان أمام الأهرامات ليلة رأس السنة

هشان زعزوع، وزير السياحة

تنظم وزارة السياحة، مهرجانًا ضخمًا لاستقبال العام الميلادي الجديد 2016م، مساء يوم الخميس الموافق الـ 31 من ديسمبر الجاري، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، والذي تشارك فيه العالم لأول مرة لحظة استقبال العام الجديد .

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن المهرجان هذا العام سيحمل الكثير من المفاجآت المذهلة، وستوجه من خلاله عدة رسائل هامة للعالم مع بداية الساعات الأولى للعام الجديد، من أمام الأهرامات، للتأكيد على أن مصر تستقبل العام الجديد بشكلٍ ورؤيةٍ جديدة .
> وأضاف “زعزوع”، في تصريحات صحفية، أنه سيتم توجيه الدعوة لسفراء الدول الأجنبية والعربية والإفريقية والشخصيات العامة والفنانين والمثقفين، لحضور هذا الحدث الكبير .

وأشار “زعزوع”، إلى أن العالم بأسره سيتابع احتفالات مصر بالعام الميلادي الجديد، حيث سيتم تغطية الحدث لأول مرة ونقله مباشرةً عبر العديد من وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات العالمية، بالإضافة للقنوات الفضائية المصرية والتليفزيون المصري.

وأوضح وزير السياحة، أنه قد تم اختيار منطقة الأهرامات لتنظيم هذا المهرجان، لأنها تُعد من أروع مناطق العالم وأكثرها تشويقًا، بالإضافة إلى كونها من عجائب الدنيا السبع، وأحد أكبر الغاز التاريخ القديم والحديث التي تشهد على عظمة المصريين وتمثل الحضارة المصرية العريقة .

 

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