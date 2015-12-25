مصرع طالب سقطت عليه قطعة خشب أثناء مروره بالشارع فى سوهاج

لقى طالب بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج، مصرعه عقب سقوط قطعة خشب بفعل الرياح من أعلى أحد المنازل على رأسه، وذلك أثناء ‏مروره بالطريق مستقلاً "تروسيكل" بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وبالعرض على مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى ‏الوفاة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد وفاة طالب بدائرة المركز بطريق الخطأ.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، بوفاة "مينا. خ. ف. م" 17 سنة طالب - ويقيم ‏بناحية ونينة الغربية، دائرة المركز، نتيجة سقوط قطعة خشبية بفعل الرياح من أعلى أحد المنازل على رأسه، وذلك أثناء ‏مروره بالطريق مستقلاً تروسكيل،

وبسؤال والد المتوفى 60 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أيد ما ‏جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى ‏الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8262 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة ‏صرحت بدفن الجثة.