سقوط مدير شركة خاصة استولى على 935 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير شركة خاصة لتجارة الحديد، استولى على أموال بعض المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الخردة.

بداية الواقعة، بعد أن تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "محمد.ع.ح" رئيس قسم بشركة خاصة و5 أشخاص آخرين جميعهم مقيمون بمدينة الإسكندرية، بقيام شخص يدعى "يحيى" بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 935 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الخردة مقابل فائدة شهرية قدرها 20 فى المائة شهريا من خلال شركة يمتلكها، وإمعانا منه فى بعث الثقة فى نفوسهم سلم لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم إلا أنه توقف عن سداد الفائدة وامتنع عن رد أصول مبالغهم المالية.

وأسفرت التحريات التى أجراها العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة "يحيى .ا.ع" 45 سنة مدير شركة لتجارة الحديد بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وأضافت التحريات أن المتهم يتخذ فى تحركاته أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان عماد ناصف ووسام مجدى من ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بمدينة الإسكندرية.

وبمواجهته اعترف وأبدى استعداده لرد المبالغ المستولى عليها، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لتولى شئونها.