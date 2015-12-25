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ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بالفيوم

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ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بالفيوم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بالفيوم
شنت مباحث بالفيوم، حملة على الأسواق، ضبطت خلالها 500 كيلو سردين، مجهول المصدر، وتظهر عليه بوادر الفساد، و4525 كيلو عسل أبيض مجهول المصدر، و40 كيس سجق في محل بدون ترخيص.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، كلف قسم مباحث التموين، بشن حملات على الأسواق، لضبط الأسعار، والمتلاعبين بالأسعار وبالتنفيذ ضبطت حملة السيارة رقم" 128 أ ب م" قيادة (حسن.م.ق" ح" - 58 سنة من كفر الدوار بالبحيرة - محملة بـ 500 كيلو جرام من السردين المعبأ في 10 براميل خشبية، بدون بيانات، ويبدو عليه أنه فاسد، وحررت المحضر رقم 5 أحوال مركز الفيوم لسنة 2015.

كما تمكنت مباحث التموين ، من ضبط السيارة رقم 5814 ى ر أ، قيادة (تواب.أ.ج" -49 سنة ومقيم بأسيوط، - محملة بـ 4525 كيلو جرام عسل أبيض معبأ بجراكن مجهول المصدر، وحررت المحضر رقم 64 أحوال مركز شرطة الفيوم لسنة 2015، كما ضبطت مصنع لحوم مجمدة غير مرخص، ملك "محمد.ف.أ" - 39 سنة مقيم فى مركز الفيوم - وبداخله 40 كيس سجق، وحررت بالواقعة المحضر رقم 60 أحوال مركز شرطة الفيوم لسنة 2015 إضافة إلى ضبط، 7 قضايا متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم تقديم فواتير للمشترى.

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مصر 365

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