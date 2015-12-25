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إندونيسيا تفرج عن 110 سجناء مسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

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إندونيسيا تفرج عن 110 سجناء مسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد إندونيسيا تفرج عن 110 سجناء مسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

أفرجت السلطات الإندونيسية عن 110 سجناء مسيحيين، بعد أن خفضت مدة عقوبتهم عدة أيام أو أسابيع، ليتمكنوا من الاحتفال بأعياد الميلاد خارج السجن، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح الناطق باسم إدارة السجون في وزارة العدل، أكبر هادي: “بالإضافة إلى ذلك، سيتم خفض مدة العقوبة لثمانية آلاف و513 سجيناً مسيحياً بواقع 15 يوماً، أو شهراً، أو شهراً و15 يوماً، أو شهرين”، وفقاً لما نقلته صحيفة (جاكرتا بوست)، بحسب وكالة الأنباء الأسبانية.

وأضاف هادي أن السجناء الذين استفادوا من هذه الإجراءات توفرت فيهم عدة شروط، مثل قضاء ستة أشهر على الأقل من مدة العقوبة، والحفاظ على سجل نظيف يثبت حسن السلوك، وكذلك المشاركة في أنشطة السجن.

كما وافقت إدارة السجون على اعتماد نظام خاص للزيارات في هذه الفترة، وكذلك تنظيم احتفالات بأعياد الميلاد في العديد من السجون.

ووفقاً للناطق باسم إدارة السجون في وزارة العدل، هناك 176 ألفاً و413 سجيناً في 477 سجن في البلاد.

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