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مصرع تاجر بعد إفراطه فى تناول الخمور بملهى ليلى بشارع الهرم

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مصرع تاجر بعد إفراطه فى تناول الخمور بملهى ليلى بشارع الهرم مصرع تاجر بعد إفراطه فى تناول الخمور بملهى ليلى بشارع الهرم
لقى تاجر مصرعه، نتيجة إفراطه فى تناول كمية كبيرة من الخمور بملهى ليلى بشارع الهرم، حيث فقد وعيه وتم نقله إلى المستتشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول "طارق.ب" 25 سنة تاجر مفارقا الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن التاجر كان يقضى سهرته بملهى ليلى بشارع الهرم، وتناول كمية كبيرة من الخمور حتى فقد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى مفارقا الحياة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.
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