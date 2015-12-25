ضبط هاربين من أحكام قضائية بمحافظتى مطروح والمنوفية

تمكنت قوات الأمن بمحافظتى مطروح والمنوفية من ضبط هاربين من أحكام قضائية في مناطق تفتيش مختلفة.

ففي مطروح تمكن ضباط قسم مباحث الطرق والمنافذ والقوة المرافقة، بمديرية أمن مطروح، أثناء خدمتهم فى نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20 طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، من ضبط عاطل هارب من تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية حيازة مخدرات وضبط بحوزته 150 جرام من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الجمعة، بضبط "سامي ط ح "- مواليد 1968، عاطل، مقيم الجيزة- المحكوم عليه في القضية جنايات إمبابة " مخدرات " المقضي فيها بالسجن لمدة 5 سنوات وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 150 جرام وسكين.

>بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط، بقصد التعاطي والسكين بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض علي النيابة العامة .

وفي المنوفية تكمنت وحدة مباحث مركز شرطة السادات بالاشتراك مع ضباط فرع البحث بالسادات أثناء مرورهم لتفقد الحالة الأمنية بمدينة السادات من ضبط (طارق - ج)- 30 - عاما عاطل وسبق اتهامه في العديد من قضايا السرقات المتنوعة، ومقيم المنطقة الحادية عشر بمدينة السادات ،(كمال -س ) 34 عاما - عاطل ومدرج إجرامياً سبق ضبطة وإتهامة في عدد 9 قضايا ( سرقا – مخدرات ) مقيم المنطقة الثانية مدينة السادات ، وذلك عقب قيامهم بسرقة الدراجة النارية رقم 91854 منوفية ماركة هوجن ملك (ع . م ). اصة بها بإستخدام سلاح أبيض ( سكين ) تم التحفظ عليها ، بمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكابهما الواقعة وكذا عدد من وقائع أخرى سرقات لدراجات نارية تحرر عنها المحاضر اللازمة وقيامهم ببيع تلك الدراجات لشخص أخر محدد جارى ضبطة والدراجات .. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 17200 جنح مركز السادات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة ، المسؤل عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم وأسفرت جهودها عن ضبط 19 دراجة نارية "بدون لوحات"، و29 حالة سحب تراخيص، و5 سيارات بدون لوحات، و131 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 25 حالة تحدث فى المحمول، و5 ركاب زيادة، و47 حالة تصالح فورى، و834 مخالفات على نموذج 125 مرور، ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.