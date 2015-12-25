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مصرع فرد شرطة أصابه زميلة بالخطأ فى فرح شعبى بالسويس

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مصرع فرد شرطة أصابه زميلة بالخطأ فى فرح شعبى بالسويس مصرع فرد شرطة أصابه زميلة بالخطأ فى فرح شعبى بالسويس
لقى فرد شرطة بالسويس مصرعه صباح اليوم بعدما أصابه زميله بطلق نارى بالخطأ مساء أمس أثناء وجودهما فى عرس شعبى بالقطاع الريفى التابع لحى الجناين.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين، بإصابة فرد شرطة، برصاصة حال وجوده فى فرح شعبى بقرية أبو عارف التابعة لحى الجناين، وتوصلت التحريات إلى أن فرد شرطة آخر معزوم "لا يعرفه" أطلق أعيرة فى الهواء ابتهاجا بالعريس،فأصابه برصاصة أودت بيحياته كما أفادت التحريات بأن المتهم يعاني من اضطراب نفسى وتنتابه خيالات رؤية.

بعد نقل المصاب لمستشفي السويس العام لفظ أنفاسه الأخيرة فى وقت مبكر من صباح اليوم،وتوجه عدد من القيادات الامنية للمستشفى لإنهاء إجراءات دفنه .. تحرر محضر بالواقعة، وناظرت النيابة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها وطلبت التحريات وباشرت التحقيق.

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مصر 365