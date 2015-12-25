مصرع موظف سقطت عليه سيارة بورشة ميكانيكى فى المنوفية

لقى موظف بمركز الشهداء فى المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوط سيارة عليه أثناء قيامه برفعها بورشة ميكانيكى. تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.>تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء، بوفاة ( أسامة -ا ) موظف و مقيم بذات الناحية أثناء قيامة بتغيير زيت السيارة الملاكى خاصته، حيث سقطت عليه أثناء قيامه برفعها بورشة ميكانيكى، متأثراً بإصابته بكسر بعظام الجمجمة – ونزيف بالأذنين، ونفى الشبهه الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات والإصطدام بجسم صلب ولاتوجد شبهه جنائية.>و أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 6046 إدارى مركز الشهداء لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.>كما لقى موظف بمدينة منوف بمحافظة المنوفية مصرعه متأثراً بإصابته بجرح تهتكى بفروة الرأس وكسر بالجمجمة، وذلك في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، وتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية،إخطارا من الرائد محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد بوفاة عبدالعزيز -ع)موظف ومقيم منوف، متأثراً بإصابته بجرح تهتكى بفروة الرأس – كسر بالجمجمة – نزيف بالأنف – اشتباه نزيف بالمخ )، إدعاء مشاجرة بالإنتقال والفحص وسؤال نجله (محمد ) اتهم كل من (وليد -ع) وأشقائه بالتعدى على والده بإلقاء حوض من أعلى سطح منزلهم على والده أثناء عودته من الحقل، مما أدى إلى وفاته لخلافات سابقة بينهم .

>و في وقت لاحق حضر المتهم الأول من تلقاء نفسة، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة ، وضبط باقى المتهمين تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 56 أحوال مركز الشهداءوأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.