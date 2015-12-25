بالصور.. التموين تضبط 600 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر فى بنى سويف

شنت وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط 600 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الآلية، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر لأصحابها.

وتمكنت الحملة التموينية من ضبط "بطل .ع.ع" المدير المسئول عن سوبر ماركت بقرية الدوية – التابعة لمركز بنى سويف لعرضه 35 كيلو سمك مثلج منتهى الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم 391/34 أحوال المركز.

كما تم ضبط "على .ع .ع" المدير المسئول عن سوبر ماركت بقرية الدوية – التابعة لمركز بنى سويف لعرضه سلعا غذائية منتهية الصلاحية، وهى (25 كيس كفتة سيخ زنة الكيس 300 جرام، 30 كيلو سمك مثلج)، وتم تحرير محضر بالمخالفة رقم 391/33 أحوال المركز.

وتم ضبط ثلاجة بمنطقة موقف محيى الدين لمديرها المسئول "أحمد.ع. ذ" لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية، وهى (20 كيس بانيه دجاج زنة الكيس واحد كيلو جرام، 34 كيس سجق شرقى زنة الكيس 300 جرام، 23 كيس لحم مفروم زنة الكيس 300 جرام)، وتم تحرير محضر بالمخالفة رقم 406/44 أحوال القسم.

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