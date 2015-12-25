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البرادعى يواصل تحريضه: الاختفاء القسرى يمكن أن يحيل دول للجنائية الدولية

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البرادعى يواصل تحريضه: الاختفاء القسرى يمكن أن يحيل دول للجنائية الدولية البرادعى يواصل تحريضه: الاختفاء القسرى يمكن أن يحيل دول للجنائية الدولية
أكد الدكتور محمد البرادعى، النائب لرئيس الجمهورية السابق - خلال مواصلته أقواله التحريضية - على حق مجلس الأمن فى الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية فى حالة ارتكاب جريمة الاختفاء القسرى.

وقال "البرادعى" عبر تدوينة له على تويتر: "فى القانون الدولى يمكن لمجلس الأمن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية فى حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسرى حتى وإن لم تكن الدولة طرفا فى المحكمة".
>وأضاف محمد البرادعى "الاختفاء القسرى طبقا للمادة ٢ من الاتفاقية الدولية هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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