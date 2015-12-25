انهيار 3 منازل بقرية شندويل البلد فى المراغة سوهاج دون خسائر بالأرواح

شهدت قرية شندويل البلد بمركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، انهيار "3" منازل مشيدة بالطوب اللبن، وذلك عقب قيام عامل بهدم منزل صادر له قرار إزالة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بانهيار منزل صادر له قرار إزالة مما نتج عنه انهيار منزلين مجاورين له.

بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، والنقيبان أحمد مصطفى المشنب، وأمير الحويج، معاونى المباحث ، أنه أثناء قيام محمد على عبد الحميد " 31 سنة عامل – ويقيم بذات ‏الناحية بإزالة منزله المكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن، والصادر لـه قرار الإزالة رقم 567 الصادر من الوحدة المحلية ‏بتاريخ 20/12/2015، انهار منزل مجاور لـه ملك صلاح الدين محمد عبد العال مكى" 54 سنة سكرتير بمعهد شندويل الأزهرى، ويقيم بذات الناحية والمكون من طابقين، ومبنى بالطوب اللبن، وكذا انهيار الجزء الأمامى من ‏منزل مجاور ملك نصر الله مسعود عبد النور " 82 سنة بالمعاش – ويقيم بذات الناحية والمكون من طابقين ‏ومبنى بالطوب اللبن لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد أو وفيات، وتبين أن تلك المنازل خالية من السكان، وأن المنزل الأخير صادر لـه ذات قرار الإزالة " المشار ‏إليه ".

بسؤال مالكى المنازل أيدوا ما جاء بالفحص، وعللوا سبب الانهيار لقدم المنازل، وتهالكها ‏ونفوا الشبهة الجنائية، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، للانتقال واتخاذ اللازم، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5617 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة‏.

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