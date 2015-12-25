بالصور.. سكرتير محافظة أسيوط يشارك نقابة المهندسين احتفالها بالمولد النبوى

شارك اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية فى الاحتفالية التى إقامتها نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بمقر النقابة.

وكان من أبرز الحضور المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط، والمهندس سيد محمود عبد الحفيظ سكرتير عام النقابة، وصالح السنوسى نقيب المحامين بأسيوط، وعبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عبد الحكيم عبد الله أحمد وكيل وزارة الإسكان، وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من وكلاء الوزارات وبعض القيادات التنفيذية والعشرات من أعضاء النقابة وأسرهم.

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بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم للشيخ عزت حماية، ثم استعرضت المهندسة فاطمة عبد الحليم مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين الفرعية فقرات الحفل والتى تمثلت فى عرض لبعض الدروس المستفادة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للشيخ فتحى محمد، ثم الاستماع إلى فقرة الإنشاد الدينى للشيخ عزت حماية والشيخ أحمد ضاحى والفنان الشاب محمود كريم، وأعقبها فقرة التنورة الشعبية.

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وقدم اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة – خلال الاحتفالية – التهنئة لمهندسى أسيوط خاصة والشعب المصرى عامة بهذه المناسبة العطرة داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والتقدم.

كما وجه المهندس عبد الحكيم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط، الشكر لجميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة لمشاركتهم مهندسى أسيوط احتفالهم بالمولد النبوى الشريف، مشيراً إلى استعداد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط المساهمة فى خدمة المشروعات القومية بالمحافظة، وذلك استكمالاً لدور النقابة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

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ووسط تفاعل من الحضور اختتم الحفل ببعض فقرات الإنشاد والأغانى الدينية لفرقة الفجر للإنشاد الدينى.



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