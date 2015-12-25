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رسميا..طرح دواء جديد للحد من معاناة مرضى النقرس وتقليل مستويات حمض اليوريك

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رسميا..طرح دواء جديد للحد من معاناة مرضى النقرس وتقليل مستويات حمض اليوريك رسميا..طرح دواء جديد للحد من معاناة مرضى النقرس وتقليل مستويات حمض اليوريك
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على طرح دواء جديد للحد من معاناة مرضى النقرس وذلك عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك فى الدم، شريطة حصول المرضى على أدوية مثبطات أكسيداز الزانتين كعقار اللوبيورينول، والذى يحد من إنتاج الجسم لحمض اليوريك.

ويعرف الدواء الجديد باسم زورامبيك "Zurampic"، ويحتوى على المادة الفعالة ليزينوراد "lesinurad"، وهو يعمل عن طريق مساعدة الكلى على إخراج حمض اليوريك من الجسم، وذلك عن طريق تثبيط وظائف البروتينات المسئولة عن إعادة امتصاص حمض اليوريك من الكلى.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع 1537 مريضاً لثلاثة تجارب إكلينيكية استمرت لمدة 12 شهراً، وكانت النتائج إيجابية حيث انخفضت مستويات حمض اليوريك فى الدم.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الصداع والإصابة بالأنفلونزا وارتجاع المرىء وارتفاع مستويات الكريتانين فى الدم، وكما أنه قد يتسبب فى مخاطر صحية كبيرة، ويرفع فرص الإصابة بالفشل الكلوى الحاد، وخاصة عند استخدام جرعات عالية من العقار أو فى حالة عدم تناول أى من أدوية مثبطات أكسيداز الزانتين مثل عقار اللوبيورينول.

وتمتلك شركة أسترا زنكا للمستحضرات الدوائية الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء الجديد.

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مصر 365