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الداخلية تضبط 29 قطعة آثار نادرة و18 تمثال قبل بيعها فى الصعيد

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الداخلية تضبط 29 قطعة آثار نادرة و18 تمثال قبل بيعها فى الصعيد الداخلية تضبط 29 قطعة آثار نادرة و18 تمثال قبل بيعها فى الصعيد
نجحت شرطة السياحة والآثار، فى إحباط محاولة فلاح بأسيوط، بيع 29 قطعة آثار نادرة و18 تمثال أثرى، لأحد عملائه فى الصعيد.

وردت معلومات للعقيد جلال محمود رئيس السياحة والآثار بأسيوط، مفادها حيازة "ع . م" 41 سنة فلاح ومقيم مركز منفلوط، بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمسكنه وبحيازته 29 قطعة عملة أثرية من المعدن، و5 مسارج من الفخار، و14 تمثال من الفخار أزرق اللون، و4 تماثيل من الفخار غير مكتمله مختلفة الأحجام.

وأمر اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، بتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 3 أحوال سياحة وآثار أسيوط ، وعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم.
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