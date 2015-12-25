متظاهرو القائد إبراهيم: لن نترك الميادين للاخوان بذكرى25 يناير

نظم متظاهرو ساحة مسجد القائد إبراهيم فى الإسكندرية وقفة عقب انتهاء صلاة الجمعة بساحة المسجد، وذلك للاحتفال باقتراب موعد ذكرى 25 يناير.

و أكد المتظاهرون أنهم لن يتركوا الميادين للإخوان، و أنهم سيشاركون فى الاحتفال بذكرى الثورة فى ميدان القائد إبراهيم.

كما تقدم المتظاهرون بالتهنئة للشعب المصرى و الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف.

و أكد المتظاهرون على دعم الدولة فى الحرب ضد الارهاب، حيث رفع المتظاهرون لافتات وصور الشهداء، وأدانوا الأعمال الإجرامية للإرهاب الأسود، كما رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، و رددوا هتافات " تحيا مصر"، وشددوا على دعم الرئيس السيسى فى الحرب ضد الإرهاب.