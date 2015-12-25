وزير الطيران: تجديد مبنى الركاب 2 بـ 3 مليارات جنيه ضمن برنامج الحكومة

استعرض الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، خلال الاجتماع الذى عقده معه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مساء أمس الخميس خطة الوزارة ببرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، من خطة القطاعات المختلفة للوزارة، والشركات والهيئات التابعة.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة تتلخص فى النهوض بهذا القطاع الحيوى، واستعادة مصر لموقعها الريادى فى صناعة الطيران المدنى على المستوى الإفريقى والإقليمى والدولى، وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقاً للاحتياجات المستقبلية نظراً لتنامى الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى، وتحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمبانى الركاب وحقل الطيران الجوى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مبانى ركاب، وعدد ممرات، وتطوير الحقل الجوى فى كل من مطارات شرم الشيخ وبرج العرب والإسكندرية والعديد من المطارات الأخرى ضمن الخطة القومية للتنمية.

واستعرض الوزير عدداً من المشروعات المدرجة بخطة وزارة الطيران، حيث أكد أنه يتم إنشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب سنوياً، بمساحة 206 آلاف متر مربع، وقيمة تقديرية تصل إلى 457 مليون دولار، ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025 ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 17 مليون راكب سنوياً، كما يتم تطوير الحقل الجوى بإنشاء ممر جديد وتَرمَك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة، بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار يبدأ فى يناير 2016، كما يتم الإعداد لبدء مشروع إنشاء مبنى الركاب الثانى بمطار برج العرب (منخفض التكاليف) بسعة 4 ملايين راكب سنوياً ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية بمطار برج العرب إلى 5.6 مليون راكب سنوياً، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 120 مليون دولار بتمويل من البنك اليابانى للتعاون الدولى، ويبدأ التنفيذ فى الربع الأول من 2016. وكذلك مشروع تطوير مطار الإسكندرية الدولى مطار النزهة الدولى وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين، الأول لتطوير مبنى الركاب وقد بدأ فى عام 2015 وينتهى فى منتصف 2016، والثانى لاستغلال المساحات الفضاء بالمطار فى الأنشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات .

وفى مطار القاهرة الدولى، أشار الوزير إلى أنه يتم احلال وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس القادم والافتتاح التجريبى فى إبريل، كما يتم تطوير وتجديد ممرات بتكلفة حوالى 235 مليون جنيه، ومتوقع الإنتهاء من المشروع نهاية يناير2016، ويتم أيضاً إنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات لتغذية مبنى ركاب 2 والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء فى مارس2016، كما يتم العمل أيضاً ضمن الخطة على إنشاء مطارات جديدة مثل مطار رأس سدر والذى يجرى حالياً التنسيق بين الجهات المعنية فى شأنه.