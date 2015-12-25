اعتاد تقديمها لراغبي المتعة.. وقتلها بعد ممارسة الجنس معها

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الجمعة، القبض على حارس عقار؛ لاتهامه بقتل فتاة بالطريق الدولي الساحلي بمركز إدكو، بعد ممارسة الرذيلة معها.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمود هندي، رئيس مباحث إدكو، بالعثور على جثة "وفاء. ع"، 18 عامًا.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن الجاني يُدعى "عماد. ف"، 32 عامًا، حارس عقار، سبق اتهامه في ٢٢ قضية مختلفة، وتبين أنه تعرف على المجني عليها أثناء استقلالها السيارة قيادته، حال ترددها على راغبي المتعه الحرام بمناطق الهانوفيل والدخيلة و6 أكتوبر، واعتاد توصيلها لزبائنها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكارب الجريمة، مشيرًا أنه اتفق مع الضحية على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع شخصين بمدينة رشيد مقابل ألف جنيه، وأنه توجه رفقتها.

وأكد المتهم في اعترافاته، أنه أثناء سيرهما بالسيارة خاصته بالطريق الدولي الساحلي، انحرف عن مساره، وطلب منها إامة علاقة غير شرعية معها، لكنها رفضت في البداية، ووافقت عقب تهديدها.

وأشار الجاني إلى أنه عقب الانتهاء من علاقتها الآثمة، هددته، وأخبرته بأنه لن تتركه، ما أثار غضبه، فأحضر شومة من حقيبة السيارة، وانهال عليها بالضرب، فسقطت في مجرى مائي، وقام بدفعها داخل المياه حتى تأكد من وفاتها، وسرق هاتفها المحمول، وفر هاربًا.

تحرر المحضر اللازم، و جار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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