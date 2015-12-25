القبض على متسول هتك عرض طفلين فى الإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء نادر الجنيدى مدير الأمن فى ضبط عاطل يمتهن التسول ويستدرج الأطفال للعمل معه ويهتك عرضهم.

تمكن ضباط قسم مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط" طارق. ص" -19 سنة عاطل مقيم مركز السنطة – محافظة الغربية السابق اتهامه فى 5 قضايا "آداب عامة – مخدرات – تشرد – سرقة متنوعة "، آخرهم القضية جنح أحداث مركز السنطة – بأمن الغربية " تشرد " لقيامه بهتك عرض كلاً من "أحمد. ل "- 12 سنة مقيم مركز السنطة – محافظة الغربية، و"مصطفى. ا "- 10 سنوات مقيم مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية، أثناء تواجدهما بأحد القطارات بمحطة قطار الإسكندرية دائرة قسم شرطة العطارين.

وبسؤالهما قررا بقيام المتهم باستدراجهما بحجة مساعدتهما فى العمل كبائع متجول، وتعدى عليهما جنسياً بالقوة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.

وفى سياق آخر تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان من ضبط عجوز هارب من 67 حكماً فى قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد وتهرب ضريبى.

وتم ضبط "مرسى. ا "-56 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم محكوم عليه في 67 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد – شيكات - تهرب ضريبى"، بلغت جملة الأحكام الصادره ضده بالحبس لمدة " 38 " سنة وجارى التنفيذ عليه.