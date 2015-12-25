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صور| إنطلاق ماراثون الدراجات الأول بالغردقة‎ بمشاركة 300 متسابق

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صور| إنطلاق ماراثون الدراجات الأول بالغردقة‎ بمشاركة 300 متسابق صور| إنطلاق ماراثون الدراجات الأول بالغردقة‎ بمشاركة 300 متسابق

شهدت مدينة الغردقة، صباح الجمعة، انطلاق أول ماراثون للدراجات الهوائية على مسافة 8 كيلو متر، وبمشاركة نحو 300 متسابق من المصريين والسائحين.

تم توقيع الكشف الطبي علي المتسابقين قبل بداية السباق؛ للتأكد من قدرة جميع المشاركين علي القيادة، ومشاركة  فريقين للطوارئ تابعين لجمعية الهلال الأحمر المصري بالغردقة؛ لتقديم الدعم للمشاركين، و4 نقاط دعم ثابتة موزعة علي خط سير الماراثون إلى جانب نقطتين دعم متحركة من نقطة الانطلاق من نادي الغردقة الرياضي وأقيم الماراثون بالتعاون مع مجموعة  Hurghada Riders

وأكد هيثم بشادي، رئيس اللجنة المنظمة، أن الماراثون هو بداية لمشروع الغردقة عاصمة الرياضة 2016 الذي يسعي من خلاله نادى الغردقة ومجموعة Sports Capital  إلى وضع الغردقة علي خريطة السياحة الرياضية كوجهة وعاصمة للرياضة من خلال إقامة العديد من البطولات الدولية والمحلية في مختلف الرياضات .

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