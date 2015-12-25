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صور| وزيرا النقل والري يناقشان التعاون في مجال النقل النهري والأهوسة

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صور| وزيرا النقل والري يناقشان التعاون في مجال النقل النهري والأهوسة صور| وزيرا النقل والري يناقشان التعاون في مجال النقل النهري والأهوسة

جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، اليوم، مع الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية، لمناقشة التعاون بين الوزارتين في مجال النقل النهري، وحضر اللقاء اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري والمهندس إبراهيم منصور مستشار وزير النقل للمتابعة والمهندس سمير سلامة مستشار الوزير للنقل النهري وقيادات وزارة الري.

وأكد “الجيوشي” أن استراتيجية وزارة النقل تعتمد علي إعادة توزيع أنصبة النقل المختلفة، حيث تركزالنقل في الفترة الماضية علي النقل البري، مما أدي إلي الضغط علي الطرق وزيادة الطرقأ مضيفا أن الوزارة تسعي لزيادة النقل عبر النقل البري وجعلها صناعة مستدامة.

وتم مناقشة ( مناسيب المياه في المجاري الملاحية – تفعيل تشغيل الخط الملاحي النهري القاهرة / دمياط لنقل البضائع والأقماح – كل مايتعلق بالأهوسة ).

ومن جانبه أكد وزير الري دعمه الكامل للتعاون بين الوزاراتين في مجال النقل النهري، لافتاً إلى أن هناك رؤية مشتركة لانجاح منظومة النقل النهري بمصر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتدعيم التعاون بينهما وإزالة أي معوقات في مجال المشروعات المشتركة.

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أونا

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