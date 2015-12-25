جمهور روما يحاور صلاح.. كيف ترى مواجهة ريال مدريد؟ وهل نراك في كأس العالم؟

تحدث النجم المصري محمد صلاح مع الموقع الرسمي لروما عن العديد من الأشياء في مسيرته سواء في أوروبا أو مع منتخب مصر.

وأكد اللاعب الدولي أن فريق ذئاب العاصمة قادرا على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض في دور الـ16.

وفي مقابلته مع الموقع أجاب صلاح على أسئلة الجمهور فقال:"اخترت روما لأسباب عديدة. أريد الفوز بشيء هنا. أحب المدينة والنادي. أنا سعيد هنا وأحب كل شيء".

الحظوظ أمام ريال مدريد؟

"أعتقد أننا قادرون على تخطي ريال مدريد. لطالما حلمت باللعب ضدهم. الكل يعلم من هو ريال مدريد لكننا علينا أن نقوم بما علينا وأن نبقى مركزين".

ما الذي تحتاج إلى تحسينه؟

"أريد تحسين قدرتي على التسديد من خارج المنطقة، استخدام قدمي اليمنى بشكل أفضل، اللعب برأسي أكثر، وأن ألعب بسرعة أكبر".

رقم 11؟

"اخترت القميص رقم 11 لأنه رائع. لم أستطع اختيار رقم 10 الذي ارتديه مع المنتخب لأنه لم يكن متاحا".

مصر في كأس العالم؟

"علينا أن نكون متحدين أكثر من أجل المنتخب إذا أردنا الوصول لكأس العالم. علينا الإيمان بقدراتنا وأن نقاتل. ليس من السهل الوصول للمونديال. الأمر صعب لكن ليس مستحيل. أعتقد أننا سنفعلها هذه المرة".

الهدف الأفضل في مسيرتك؟

"هدفي الأول مع روما ضد ساسولو كان جيدا جدا. هدفي ضد يوفنتوس الموسم الماضي. وفي مصر أيضا سجلت العديد من الأهداف الجيدة".

مثلك الأعلى؟

"زيدان كان مثلي الأعلى. أيضا رونالدو وفرانشيسكو توتي الذي يلعب من قبل أن أولد. اختار هؤلاء الثلاثة".

رياضتك المفضلة بعد الكرة؟

"ليست رياضة بل البلاي ستيشن".

في الكرة أفضل أم البلاي ستيشن؟

"البلاي ستيشن".