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بالصور.. القوات العراقية تواصل التقدم لتحرير الرمادى من سيطرة "داعش"

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بالصور.. القوات العراقية تواصل التقدم لتحرير الرمادى من سيطرة "داعش" بالصور.. القوات العراقية تواصل التقدم لتحرير الرمادى من سيطرة "داعش"

>تواصل القوات العراقية الجمعة تقدمها لتحرير الرمادى كبرى مدن محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش الذى تزايدت مقاومة عناصره مع إقتراب تحرير المدينة، وفقا لمصادر أمنية.

وتجرى اشتباكات عنيفة حول مجمع المبانى الحكومية فى وسط مدينة الرمادى الذى يمثل استعادة السيطرة عليه خطوة رئيسية على طريق تحرير كامل المدينة من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية الذى سيطر عليها فى مايو الماضى .

وقال ضابط برتبة عميد فى الجيش لوكالة فرانس برس أن "قواتنا واصلت صباحا اليوم (الجمعة) تقدمها نحو المجمع الحكومي" فى وسط مدينة الرمادى، وأضاف أن "مقاومة داعش اشتدت مع اقتراب القوات العراقية من المجمع الحكومى والتى أصبحت على بعد حوالى 300 مترا من الجهة الجنوبية للمجمع".

وأشار إلى أن مقاومة الجهاديين تمثلت بتفجير سيارات مفخخة وهجمات انتحارية إضافة إلى نشر قناصين وغطلاق صواريخ وقذائف هاون، من جانبه قال ابراهيم الفهداوى رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس قضاء الخالدية شرق الرمادى، أن "القوات العراقية بحاجة إلى جهد للإسراع بتحرير الرمادى من تنظيم داعش".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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