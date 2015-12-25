وصول حافلات لإجلاء 2000 من مقاتلى "داعش" والنصرة من جنوب دمشق

>قال تلفزيون المنار التابع لحزب الله اليوم الجمعة إن من المنتظر إجلاء 2000 من المقاتلين الإسلاميين المتشددين فى سوريا بينهم أعضاء بتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة بعد قليل من مناطق محاصرة خاضعة لسيطرة المعارضة فى جنوب دمشق بموجب اتفاق أبرم بوساطة الأمم المتحدة.

وأضاف أن 18 حافلة وصلت إلى حى القدم فى دمشق لنقلهم بالإضافة إلى 1500 من أفراد أسرهم من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الحجر الأسود المجاورة وهى معقل لمقاتلى الدولة الإسلامية إلى مناطق تحت سيطرة التنظيم وجماعات معارضة أخرى.

ولم يتضح ما اذا كانت الحافلات قد وفرتها الأمم المتحدة أم الجيش السورى.

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