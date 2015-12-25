الجارديان: مسئولون فلسطينيون يحذرون من انزلاق الضفة الغربية للفوضى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مسئولين فلسطينيين يحذرون من أن الضفة الغربية المحتلة تواجه خطر الانزلاق إلى الفوضى العام المقبل فى ظل عدم ظهور أى بوادر على انتهاء العنف الذى بدأ منذ ثلاثة أشهر، وتنامى دعم الفلسطينيين للموجة الحالية من الهجمات على الإسرائيليين.

وتأتى التحذيرات بأن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه عقب تعليقات مؤخرا من مسئولين أمريكيين والجيش الإسرائيلى بأن مخاطر الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين تواجه خطر التصعيد فى الأشهر القادمة.

وذهبت الصحيفة إلى القول إن الفراغ المتنامى فى القيادة السياسية فى كلا الجانبين يدفع لمناقشة متجددة حول عدد من السيناريوهات المقلقة، منها انهيار السلطة الفلسطينية أو تصعيد تدريجى أو مفاجئ للعنف.

وقد أثار وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية، وكذلك فعلت هيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة، كما تمت مناقشة هذا الاحتمال أيضا فى اجتماع خاص للحكومة الإسرائيلية.

ونقلت الجارديان عن مسئول فلسطينى قوله إن الخطر يكمن فى اندلاع فوضى تامة، فيما وصفته الصحيفة بالتقييم القاتم. وأشار المسئول إلى أن الطريق لمزيد من التصعيد يبدو أكثر وضوحا من المشاركة الدولية للتوسط لإنهاء الهجمات الأخيرة. وتابع قائلا "الفوضى لن تحدث غدا لكنها ليست بعيدة للغاية".

وتقول الجارديان إن القلق الجديد بشأن مسار التوترات الأخيرة قد ظهر بعدما تحولت الهجمات التى يشنها الفلسطينيون على المستوطنيين الإسرائيليين إلى ما يشبه الروتين اليومى، ودفعت إسرائيل إلى إعلان نشر كتيبتين جديدتين فى الضفة الغربية.

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