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قطر تعترض على وضع قوائم للمعارضة قبل بدء المحادثات السورية

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قطر تعترض على وضع قوائم للمعارضة قبل بدء المحادثات السورية قطر تعترض على وضع قوائم للمعارضة قبل بدء المحادثات السورية

> أبدى وزير الخارجية القطرى خالد العطية اليوم الجمعة اعتراضه على وضع قوائم بأسماء الفصائل المعارضة قبل إجراء محادثات سلام بشأن سوريا.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى فى موسكو "نحن ضد التصنيف المطلق للجماعات. الأهم هو فهم المنطق الذى من وراءه حملت هذه المجموعات السلاح.. أهدافها ودوافعها."

وتابع "إذا اتضحت لنا هذه الرؤية نستطيع الوصول لأرضية مشتركة وتصحيح المسار. المهم هو العمل على إزالة الخلافات ودعم عملية سياسية جادة من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة."

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن من الضرورى ضمان مشاركة أوسع دائرة ممكنة من عناصر المعارضة فى المحادثات المستقبلية لإنهاء الأزمة السورية.
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