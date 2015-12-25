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للتخلص من ألم الصداع تناول 5 حبيبات من اللوز

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للتخلص من ألم الصداع تناول 5 حبيبات من اللوز للتخلص من ألم الصداع تناول 5 حبيبات من اللوز
الصداع من أشهر الأسباب التى تؤدى إلى إعاقة ممارسة الشخص المصاب لحياته اليومية، لأنه يشعر بألم يصعب تحمله فى الرأس، وبالرغم من اختلاف طرق العلاج الخاص به إلا أن المسكنات هى الأكثر استخداما.

أسباب وأعراض الشعور بالصداع


>الصداع هو شعور مؤلم يصاب به عدد كبير من الأشخاص، وله العديد من الأسباب أهمها التعرض للتعب والإرهاق أو هبوط أو زيادة فى نسبة ضغط الدم، أو الإصابة بمشاكل فى الجيوب الأنفية أو النظر، وقد يكون دليلا على الإصابة بمرض معين، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

طرق لعلاج والتخلص من الصداع


>أضاف استشارى السمنة والنحافة، أن الصداع له العديد من العلاجات كأخذ المسكنات وتجنب الإجهاد ومحاولة الاسترخاء، ولكن الطب الحديث أكد دور الأطعمة فى التخلص من آلم الصداع، ومنها:

- الليمون، يعد علاجا فعالا للتخلص من ألم الصداع، ولذا لمن يعانى من الصداع الدائم تناول كوبا من الماء الدافئ المضاف إليه عصير ليمون يوميا فى الصباح على الريق، فهذا يقلل من حدة الشعور بألم الصداع.
>- كوب من مشروب الزنجبيل يقيك من ألم الصداع، ولكن احذر تناوله على معدة فارغة حتى لا تصاب بألم المعدة.
>- التفاح له العديد من النصائح الهامة ومضادة للالتهاب ولذا ينصح بتناوله لتجنب الشعور بالصداع.
>- تناول 5 حبيبات من اللوز عند شعور بأعراض الصداع تخلصك منه فى أقل من ربع ساعة.

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مصر 365