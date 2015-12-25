لحياة أطول.. خبراء يكشفون 7 خطوات بسيطة تخفض الإصابة بقصور القلب

أمراض القلب من المشاكل التى تعد سببا فى ارتفاع معدلات الوفاة، والتغلب عليها يساعد على البقاء حياة أطول.

ووفقا للموقع الالكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الخبراء يكتشفون سر البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، من خلال 7 خطوات بسيطة تحقق حياة صحية جيدة وتجنب الإصابة بالأمراض كالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، من خلال ضبط ضغط الدم والحفاظ على مستويات الكولسترول الجيدة وضبط نسبة السكر فى الدم، بالإضافة إلى تناول غذاء صحى مع تجنب الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين.

ويقول خبراء فى جمعية القلب الأمريكية إن من خلال خطة بسيطة يتم تقليل خطر تعرض الشخص لنوبة قلبية أو الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أن الأبحاث الجديدة أضافت خطوة لتقليل خطر الإصابة بقصور القلب، وتجعل الحالة طويلة الأمد التى فشل بها القلب على ضخ ما يكفى من الدم إلى باقى أجزاء الجسم، كما أن أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من قصور القلب فى الولايات المتحدة كل عام.

وأضاف التقرير أن الإصابة بفشل القلب تكون بنسبة 3 ملايين شخص فى الولايات المتحدة كل عام، يصابون بفشل القلب سنويا، لذا قدمت جمعية القلب الأمريكية 7 خطوات بسيطة، تساعد على تجنب الأمراض التى تعد سببا فى ارتفاع معدلات الوفاة وخفض الإصابة بقصور القلب.

أوضح الخبراء أن هناك 7 خطوات بسيطة، اتباعها يساعد على البقاء فترة أطول دون التعرض لأمراض القلب والمخ التى تؤثر على الإنسان وتعد سببا من معدلات الوفاة منها:

1-ضبط مستوى ضغط الدم

>2-الحفاظ على مستويات الكولسترول

>3-خفض نسبة السكر فى الدم

> 4- الاهتمام دائما بجعل الجسم أكثر نشاطا

>5-اتباع نظام غذائى صحى

>6-فقدان الوزن

>7- الابتعاد عن السجائر والإقلاع عن التدخين

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