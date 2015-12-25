الباذنجان وبذور السمسم لتفتيح البشرة

قد تكونين قد جرّبت الكثير من الكريمات الخاصّة بتفتيح البشرة، وأنفقت الكثير من المال على شراء الماسكات والأقنعة، لتتخلصي من البقع الداكنة، على الرغم من وجود موادّ طبيعية متاحة لك في المنزل، وتساعد هي الأخرى على التخلّص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة.

إليك بعض هذه الطرق الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة لتتمتعي بتجربتها، كلّما تسنّى لك الأمر:

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1.الباذنجان: هو من الموادّ الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البشرة ونضارتها؛ وكل ما عليك فعله للاستفادة منه هو تقطيع الباذنجان إلى شرائح سميكة، دائرية الشكل، ووضعها على البشرة، مدة عشر دقائق أو ربع ساعة. قومي بعمل ذلك يوميًّا، لمدة أسبوع، وستلاحظين تحسن مظهر بشرتك، وستتخلّصين من البقع الداكنة في غضون أيام.

2.بذور السمسم: هي من الموادّ الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم، بفضل وجود الأوميغا 6 والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والفيتامينات B و E، التي تدخل في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة؛ وكلّ ما عليك فعله للاستفادة منه هو طحن ملعقة من بذور السمسم مع ملعقة من الكركم ومزج المكونين معًا بالقليل من الماء، حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي العجينة على البشرة، واتركيها لربع ساعة، ثمّ اشطفي بالماء البارد، وكرّري ذلك مرتين أسبوعيًّا على الأقلّ. يمكنك أيضاً وضع زيت بذور السمسم بعد التعرّض لأشعة الشمس لحماية بشرتك من التجاعيد والجفاف الناتج عن أشعة الشمس الضارّة.

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